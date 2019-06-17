Kars'ta kablo ve direk hırsızlığı
1 saat önce
Kars'ta kablo ve enerji nakil kablo direkleri hırsızlığının şüphelilerini jandarma yakaladı.
Kars
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:37 Kaynak: İHA
'ta kablo ve enerji nakil kablo direkleri hırsızlığının şüphelilerini jandarma yakaladı.
Kars İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince Kars Merkez
Verimli Köyü'nde Türk Telekom
Müdürlüğüne ait kablo ve direklerin çalınması olayı ile ilgili yapılan araştırma ve takip sonucunda, köy içerisinde traktör römorkuna yüklenmiş 6 adet haberleşme ve enerji nakil kablo direği ile 150 metre uzunluğunda nakil kablosu ele geçirildi.
Hırsızlık olayı ile ilgili araştırmayı derinleştiren jandarma, olaya karıştığı tespit edilen şüpheli, 13 şüpheli kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma Alay Komutanlığı'na getirilen şüpheli 13 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KARS
Konkordato sayesinde hastaneyi yeniden ayağa kaldırdı
Araç kiralayanlara belge uyarısı
Şehit Jandarma Teğmen Evran, Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Bursaspor'un stadı ve 2 tesisinin elektriği kesildi!