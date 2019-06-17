Son Dakika Haberleri: Kars'ta kablo ve direk hırsızlığı
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Kars'ta kablo ve direk hırsızlığı

1 saat önce

Kars'ta kablo ve enerji nakil kablo direkleri hırsızlığının şüphelilerini jandarma yakaladı.

Kars'ta kablo ve direk hırsızlığı, System.String[]
Kars'ta kablo ve enerji nakil kablo direkleri hırsızlığının şüphelilerini jandarma yakaladı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kars Merkez Verimli Köyü'nde Türk Telekom Müdürlüğüne ait kablo ve direklerin çalınması olayı ile ilgili yapılan araştırma ve takip sonucunda, köy içerisinde traktör römorkuna yüklenmiş 6 adet haberleşme ve enerji nakil kablo direği ile 150 metre uzunluğunda nakil kablosu ele geçirildi.

Hırsızlık olayı ile ilgili araştırmayı derinleştiren jandarma, olaya karıştığı tespit edilen şüpheli, 13 şüpheli kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma Alay Komutanlığı'na getirilen şüpheli 13 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:37 Kaynak: İHA
Jandarma, Kars
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