Son Dakika Haberleri: Kars'ta Kablo ve Oto Yedek Parça Hırsızlığı

Kars'ta Kablo ve Oto Yedek Parça Hırsızlığı

50 dakika önce

Kars'ta 4 ayrı işyerinden toplam 50 bin lira değerinde yer altı elektrik kablosu ile muhtelif oto yedek parçaları çalan 4 şüpheli yakalandı.

Kars'ta Kablo ve Oto Yedek Parça Hırsızlığı, System.String[]
Kars'ta 4 ayrı işyerinden toplam 50 bin lira değerinde yer altı elektrik kablosu ile muhtelif oto yedek parçaları çalan 4 şüpheli yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Paşaçayırı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyette bulunan 4 ayrı işyerinden toplam 50 bin lira değerinde yer altı elektrik kablosu ile muhtelif oto yedek parçalarının çalınması olayını aydınlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada hırsızlık olaylarını kimlik bilgileri tespit edilen 4 şüpheli kişinin gerçekleştirdiği ve çalmış oldukları kablo ve oto yedek parçalarını Kars'ta hurdacılık yapan bir şahsa sattıkları tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, adres bilgileri tespit edilen şüphelilere eş zamanlı yaptığı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerden 2'si malzemeleri sattıkları şahıs ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube'deki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen ve hırsılık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan suç eşyalarını satın alan hurdacı ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Serhat Şehrimizin huzur ve güven ortamının devamına yönelik çalışmalarımız, suç ve suçlularla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:22 Kaynak: İHA

Kars, 3. Sayfa
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