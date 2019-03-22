Son Dakika Haberleri: Kars'ta Kaçak Avcılara Darbe

Kars'ta Kaçak Avcılara Darbe

16 dakika önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avlananlara göz açtırmıyor.

Kars'ta Kaçak Avcılara Darbe, System.String[]
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avlananlara göz açtırmıyor. Yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak avcı hakkında yasal işlem yapılırken, 13 av tüfeğine el kondu.

Tüm Türkiye'de oluğu gibi Kars'ta 3 Mart 2019 tarihi itibariyle başlayan av yasağı sonrasında DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Kars genelinde kontrollerini sürdüren DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018-2019 av döneminde yasa dışı avlananlar ceza yağdırdı. Yapılan denetimlerde çok sayıda kaçak avcıya işlem yapan ekipler, toplam 13 av tüfeğine de el koydu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, avcılar tarafından kurulan tuzakları da etkisiz hale getirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:02 Kaynak: İHA

Yaşam
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