Kars'ta kaçak avcılık yapan kişiye para cezası kesildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde kaçak avcılık yapan kişiye 2 bin 305 lira para cezası kesildi.

Bir istihbaratı değerlendiren Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak avcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde Yolkurur köyünde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 1 kişi av tüfeğiyle yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğüne teslim edilen şüpheliye bin 665 lira idari, 640 lira da tazminat cezası uygulandı.

Zanlıdan ele geçirilen av tüfeği ve 1 kekliğe el konuldu.