Kars'ta kaçak avcıya 10 bin 841 lira ceza - Son Dakika

Sarıkamış'ta jandarma ekiplerince yakalanan kaçak avcıya 10 bin 841 lira ceza uygulandı.
Karakurt Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında bir araçta yaptığı aramada, canlı mühre olarak kullanıldığı belirlenen 7 kınalı keklik ve tuzak malzemesi buldu.
Durumun bildirildiği Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ekipleri, keklik ve malzemeye el koydu.
Ekipler, M.G'ye 4 bin 891 lira idari, 5 bin 950 lira tazminat olmak üzere toplam 10 bin 841 lira ceza kesti.
Kınalı kekliklerin tekrar doğal ortamına salındığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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