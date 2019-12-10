Son Dakika Haberleri: Kars'ta kaçak avlanan bir kişiye 773 lira ceza kesildi
Son Dakika Yaşam Kars'ta kaçak avlanan bir kişiye 773 lira ceza kesildi - Son Dakika

Kars'ta kaçak avlanan bir kişiye 773 lira ceza kesildi

6 saat önce

Kars'ta kaçak avlanan bir kişi DKMP ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kars'ta kaçak avlanan bir kişiye 773 lira ceza kesildi, System.String[]

Kars'ta kaçak avlanan bir kişi DKMP ekiplerince suçüstü yakalandı.


Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü'nce denetim aralıksız devam ediyor. DKMP ekipleri, Av Koruma ve Kontrollerinde kaçak avlanan bir kişi suçüstü yakaladı.


Yakalanan kaçak avcının malzemelerine el koyulurken, kaçak avlandığı belirlenen avcı hakkında 773 TL idari yaptırım cezası uygulandı.


Kars'ta özellikle av sezonunun başlamasıyla birlikte DKMP Şube Müdürü Murat Doğanay ve ekibi sürekli arazide kontrollerde bulunuyor. Kaçak avlanmanın önüne geçilmesi için denetimler yapan DKMP ekipleri, kaçak avcılara adeta göz açtırmıyor.


DKMP ekiplerince denetimlerim aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
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