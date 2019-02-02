Son Dakika Haberleri: Kars'ta Kaçak Balıkçılar Yakalandı

Kars'ta Kaçak Balıkçılar Yakalandı

42 dakika önce

Kars'ta ağla kaçak balık avlayan 4 kişi jandarma ekiplerince avladıkları 52 kilo balıkla yakalandı.

Kars'ta Kaçak Balıkçılar Yakalandı, System.String[]
Kars'ta ağla kaçak balık avlayan 4 kişi jandarma ekiplerince avladıkları 52 kilo balıkla yakalandı.

Kars'ın Digor İlçesi'nde Arpaçay Nehri üzerinde ağla kaçak balık avladık avladıkları bilgisini alan jandarma düğmeye bastı. Digor Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Ç.L., S.S., İ.K. ve M.K. kaçak balık avlarken suçüstü yakalandı. Ağla yalanan ve çuvallara doldurulan 52 kilo balığa el koyan jandarma, şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili Digor Cumhuriyet Savcısı'na bilgi veren jandarma, şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı. Ele geçirilen 52 kilo balık ile ağlar ise Digor İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sokakta Çırılçıplak Yürüyen Vatandaşı Fark Edenler Gözlerine İnanamadı Yatak Odasında Kocasını Öldüren Kadından Kan Donduran İfade: Benden Sapıkça İsteklerde Bulundu

Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Kendisini Taciz Eden Eniştesine Kurşun Yağdırdı Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 12:40:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta Kaçak Balıkçılar Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]