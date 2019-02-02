Kars'ta Kaçak Balıkçılar Yakalandı

Kars'ta ağla kaçak balık avlayan 4 kişi jandarma ekiplerince avladıkları 52 kilo balıkla yakalandı.

Kars'ta ağla kaçak balık avlayan 4 kişi jandarma ekiplerince avladıkları 52 kilo balıkla yakalandı.



Kars'ın Digor İlçesi'nde Arpaçay Nehri üzerinde ağla kaçak balık avladık avladıkları bilgisini alan jandarma düğmeye bastı. Digor Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Ç.L., S.S., İ.K. ve M.K. kaçak balık avlarken suçüstü yakalandı. Ağla yalanan ve çuvallara doldurulan 52 kilo balığa el koyan jandarma, şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı.



Olayla ilgili Digor Cumhuriyet Savcısı'na bilgi veren jandarma, şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı. Ele geçirilen 52 kilo balık ile ağlar ise Digor İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KARS

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