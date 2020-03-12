Son Dakika › Yaşam › Kars'ta kaçak cep telefonu ve sigara yakalandı - Son Dakika
Kars'ta kaçak cep telefonu ve sigara yakalandı
6 saat önce
Kars'ta gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:44 Kaynak: İHA
Kars'ta gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda iki iş yerinde yapılan arama sonucunda 32 adet gümrük kaçağı cep telefon ile 22 paket farklı markalarda sigara ele geçirildi.
Konuyla ilgili olarak C.U. ve H.T. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. - KARS
Son Dakika Oğuz Ceylan: "Milli takım için telefon geldi" Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi