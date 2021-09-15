Kars'ta kaçak elektrik kullanımı ve arızaları İHA ile tespit ediliyor - Son Dakika

Kars'ta, Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Aras EDAŞ) görevlileri, kaçak elektrik kullanımını ve iletim hatlarındaki arızaları tespit etmek için insansız hava aracı (İHA) kullanmaya başladı.

Aras EDAŞ yetkilileri, keşif ve gözetleme ile operasyonlarda aktif rol alarak askeri açıdan önemli avantajlar sağlayan İHA'ları, sivil alanda da kullanmak için çalışma gerçekleştirdi.

Teknolojiyi yakından takip ederek her yıl milyonlarca liralık yatırım yapan Aras EDAŞ, bu çalışmalar sonucu daha aktif ve seri hizmet için bünyesinde yüksek teknolojili bir İHA hizmete soktu.

Yaklaşık 90 dakika havada kalarak 45 kilometrelik alanda uçuş yapabilen İHA, özellikle kaçak elektrik kullanımı ile mücadelede aktif görev yapıyor.

Aras EDAŞ İl Koordinatörü Ahmet Mustafa İsabeyoğlu, AA muhabirine, yüksek teknolojiyle donatılmış termal kameralı İHA ile köyler ve yerleşim alanlar üzerinde uçuş yaparak kaçak elektrik kullanımının önüne geçmeye çalıştıklarını anlattı.

İHA'nın yararlarına işaret eden İsabeyoğlu, "Yüksek teknoloji ve termal kameralarla ile donatılmış İHA'mız ile köyler veya yerleşim alanları üzerinde yaptığımız uçuşlarla kaçak elektrik kullanımı yapan müşterilerimizi tespit edebiliyoruz. Bu bizim işimizi çok büyük bir oranda rahatlatıyor ve müşterilerimize kaçak elektrik kullanımını engelleyerek daha kaliteli hizmet veriyoruz." ifadesini kullandı.

İsabeyoğlu, İHA'nın yaptığı uçuşlarla özellikle kırsal kesimdeki hatlarda olası tel kopması gibi arızaları tespit etme imkanı da bulduklarını sözlerine ekledi.