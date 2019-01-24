Kars'ta Kaçak İçki Ele Geçirildi
1 saat önce
Kars'ta polis kaçak içki ele geçirdi.
Kars'ta polis kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü,Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi ve tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.
KOM ekiplerince Ortakapı Mahallesi'nde bulunan iki işyerinde yapılan aramada; 29 adet Cam Şişe ve 5 adet pet şişe içerisinde 2,25 litre Kaçak İçki ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 2 gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 5607 Sayılı Kanuna "Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu" Muhalefet Suçundan işlem yapıldı.
Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak; ekonomide kayıt dışılığı artıran, vergi adaletini bozan, piyasalarda adil rekabeti ortadan kaldıran ve insan sağlığını tehdit eden kaçakçılığın her türü ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:42 Kaynak: İHA
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