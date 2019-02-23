Kars'ta Kaçak İçki Ele Geçirildi

Kars'ta 194 şişe kaçak içki ile 44 adet kullanıma hazır sahte bandrol ele geçirildi.

Kars'ta 194 şişe kaçak içki ile 44 adet kullanıma hazır sahte bandrol ele geçirildi.



Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi ve tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.



KOM ekipleri İstanbul'dan Kars'a otobüs firmaları marifetiyle kaçak ve sahte içki getirdiği tespit edilen 2 yabancı uyruklu 2 kişiye operasyon düzenledi . Operasyonda koliler ve çanta içerisinde toplam 194 adet değişik markalarda kaçak içki ve 44 adet kullanıma hazır sahte bandrol ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARS

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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