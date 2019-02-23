Son Dakika Haberleri: Kars'ta Kaçak İçki Ele Geçirildi

Kars'ta Kaçak İçki Ele Geçirildi

1 saat önce

Kars'ta 194 şişe kaçak içki ile 44 adet kullanıma hazır sahte bandrol ele geçirildi.

Kars'ta Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Kars'ta 194 şişe kaçak içki ile 44 adet kullanıma hazır sahte bandrol ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi ve tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

KOM ekipleri İstanbul'dan Kars'a otobüs firmaları marifetiyle kaçak ve sahte içki getirdiği tespit edilen 2 yabancı uyruklu 2 kişiye operasyon düzenledi . Operasyonda koliler ve çanta içerisinde toplam 194 adet değişik markalarda kaçak içki ve 44 adet kullanıma hazır sahte bandrol ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:03 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3. Sayfa
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