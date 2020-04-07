Kars'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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Kars'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
6 saat önce
Kars'ta kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Kars'ta kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazköy mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, 2 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:52 Kaynak: AA
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