Kars'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kümbet köyü mevkisinde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.A, A.A. ve A.C'nin kaçak kazı yaptığını tespit etti.

Define bulmak için çukur kazdıkları anlaşılan zanlılar, bölgeye giden ekiplerce suç aletleriyle suçüstü yakalandı.

İzinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.