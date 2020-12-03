Kars'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çatak köyünün Yayla mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede kaçak kazı yapan N.T. H.T, M.T, S.T, ve B.T'yi suçüstü yakalayarak, kazıda kullandıkları dedektör ile kazma ve küreklere el koydu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgusu sürüyor.