Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

6 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Günindi köyünün Buzhane mevkisinde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığını gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, kazı yapılan 2 çukurda 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınanların kaçak kazı yaptığı bölgede, define aramada kullanılan 10 bakır çubuk, kürek, kazma, balyoz, murç ve 1 tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Jandarma, Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:00 Kaynak: AA

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