Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kars'ın Kağızman ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kağızman'ın bazı bölgelerinde define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışmanın ardından kaçak kazı yapanlara operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 6 kişiyi suçüstü yakaladı.
İzinsiz kazı yapılan alandaki yaklaşık 2 metrelik çukurda metal arama dedektörü, dizüstü bilgisayar, kürek, keser, kazma, balyoz, halat ve steteskop bulundu.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:51 - Kaynak: AA
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