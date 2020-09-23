Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

İzinsiz kazı yapılan alandaki yaklaşık 2 metrelik çukurda metal arama dedektörü, dizüstü bilgisayar, kürek, keser, kazma, balyoz, halat ve steteskop bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kağızman'ın bazı bölgelerinde define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Koronavirüsü yenen Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, ilk ziyaretini Göbeklitepe'ye yaptı

Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler: Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde Türkiye ile yeniden dost olacağız

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