Kars'ta kaçak kazı yapan 7 kişiye suç üstü

KARS'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 kişi, gözaltına alındı.

Kars Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 21 Eylül'de, merkeze bağlı Ağadeve Köyü, Cezo Mezrası mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine hareket geçti. Çalışma başlatan ekipler, bölgeye gittiklerinde 7 kişinin 5x5 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde çukur açtığını tespit etti. Jandarma ekipleri, kepçe, laptop, dedektör, kazma ve kürek ele geçirdi. Suç üstü yakalanan 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, ilimiz genelinde kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam edecektir" denildi.