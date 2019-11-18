Kars'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü

KARS'ın Kağızman ilçesinde kaçak kazı yapan 8 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 17 Kasım 2019 tarihinde Kağızman İlçesi Çeperli Köyü mevkisinde izinsiz kazı yapan 8 şüpheli şahıs suç aletleri ile birlikte ele geçirilmiştir. İzinsiz kazı yapılan alanda 1 metre çapında, yarım metre derinliğinde çukur bulunmuş olup; 1 levye demiri, 1 çekiç, 1 keser, 1 demir çubuk, 1 balyoz, 3 murç, 1 kazma, 2 kürek ele geçirilmiştir. Şüphelilerle ilgili adli işleme başlanılmıştır" denildi.