Kars'ta kaçak keklik avlayan kişiye 6 bin 974 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Kars'ta kaçak keklik avlayan kişiye 6 bin 974 lira ceza kesildi

16.04.2022 13:41
Kars'ta kaçak keklik avlayan kişiye 6 bin 974 lira ceza kesildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaçak keklik avlayan kişiye 6 bin 974 lira ceza kesildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaçak keklik avlayan kişiye 6 bin 974 lira ceza kesildi.

Kars Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ile Sarıkamış Jandarma Komutanlığına bağlı Karakurt Jandarma ekiplerinin, Aras Vadisi'nde yaptığı kontrollerde M.Ö'nün kaçak keklik avcılığı yaptığını tespit edildi.

Kaçak avcıya 4 bin 174 lira idari, 2 bin 800 lira da tazminat olmak üzere toplam 6 bin 974 lira ceza kesildi.

Avcının yanında bulunan malzeme ve kekliklere de el konuldu.

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Allahuekber Dağları, Milli Parklar, Milli, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta kaçak keklik avlayan kişiye 6 bin 974 lira ceza kesildi - Son Dakika


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