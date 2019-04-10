Son Dakika Haberleri: Kars'ta Kaçak Kol Saati Ele Geçirildi

Kars'ta Kaçak Kol Saati Ele Geçirildi

55 dakika önce

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde 413 kol saati ele geçirildi.

Kars'ta Kaçak Kol Saati Ele Geçirildi, System.String[]
Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde 413 kol saati ele geçirildi.

Digor Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Digor Jandarma ve Kars İl Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince ortaklaşa yapılan yol kontrollerinde Iğdır'dan Kars'a seyir halindeki kamyonet durduruldu. Kamyonette yapılan aramada, kamyonetin arka bagaj bölümünde valiz içerisinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen, fatura ve sevk irsaliyesi bulunmayan 413 adet kol saati ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, ele geçirilen kol saatlerinin piyaza değerinin 120 bin lira olduğu öğrenildi. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:30 Kaynak: İHA
Iğdır, Jandarma, Kars, 3. Sayfa
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