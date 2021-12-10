Kars'ta kaçak olarak keklik avlayan 2 kişiye 40 bin 546 lira ceza kesildi - Son Dakika

Kars'ta kaçak olarak keklik avlayan 2 kişiye 40 bin 546 lira ceza kesildi

Kars'ta, kaçak olarak ur kekliği avlayan 2 kişiye 40 bin 546 lira para cezası uygulandı.

Kars'ta, kaçak olarak ur kekliği avlayan 2 kişiye 40 bin 546 lira para cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin kaçak keklik avlayıp fotoğrafını sosyal medyada paylaştıkları yönündeki bilgi üzerine zanlıların kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığından yardım istedi. Kaçak avcılığın yapıldığı Kağızman'daki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla A.G. ve M.E.K'nin kimlikleri tespit edildi. İlçede kaçak olarak 5 ur kekliği avladıkları belirlenen bu kişilere doğa koruma görevlilerince toplam 40 bin 546 para cezası verildi. Doğa Koruma ekiplerinin kaçak avcılığa karşı kırsaldaki koruma ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi.

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