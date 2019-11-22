Son Dakika Haberleri: Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi
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Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Kars'ta jandarma ekiplerince bir markette yapılan aramada kaçak sigara ele geçirildi.

Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Kars'ta jandarma ekiplerince bir markette yapılan aramada kaçak sigara ele geçirildi.


Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca Sarıkamış'a bağlı Karakurt Köyü'nde bulunan market ve bakkallarda kaçak sigara kontrolü yapıldı.


Yapılan kontrol ve aramalarda 2 iş yerinde toplam 85 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Jandarma ekiplerince işyerlerine 27 No'lu ÖTV kapsamında bin 190 TL idari para cezası kesildi.


Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Jandarma, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:59 Kaynak: İHA
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