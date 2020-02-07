Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Sarıkamış'ta jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde 2 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Sarıkamış'ta jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde 2 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Kars'ın Sarıkamış İlçesine bağlı Karakurt Köyü'nde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan 3 farklı araçta yapılan aramada, faturasız ve irsaliyesiz bin 20 paket, 140 paket ve bin 260 paket olmak üzere toplam 2 bin 420 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında toplam 33 bin 880 TL idari para cezası kesildi. Jandarma ekiplerinin yol kontrollerine aralıksız devam edeceği bildirildi. - KARS

Sarıkamış, Jandarma, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Çocuklarım aç, iş istiyorum" deyip valilik binası önünde kendini yaktı
Sevgilisi olduğu için babası tarafından öldürülen Şeyma, ölmeden önce kaçmaya çalışmış Boş damacanaya idrarını yapan su kuryesi, asansörün güvenlik kamerasınca görüntülendi Kız çocukları çete kurdu, kan donduran görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 16:47:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]