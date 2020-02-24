Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde piyasa değeri 75 bin lira olan kaçak sigara ele geçirildi.

Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde piyasa değeri 75 bin lira olan kaçak sigara ele geçirildi.


Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca Sarıkamış Karakurt Köyü Mevkiinde yol kontrol ve arama çalışmlarında durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında yapılan kontrolde, faturasız ve irsaliyesiz toplam 2 bin 500 paket bandrolsüz elektronik sigara cihazında kullanılmak üzere üretilmiş, piyasa değeri yaklaşık 75 bin TL olan kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Olayla ilgili otobüste yolcu olarak buluan şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 27 nolu ÖTV kapsamında 35 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.


Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Jandarma, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
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