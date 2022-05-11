Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi

11.05.2022 13:37
Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi

Kars'ta polis durumundan şüphelendiği 2 araçta 3 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Kars'ta polis durumundan şüphelendiği 2 araçta 3 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kağızman'da ve Iğdır yolu üzerinde yapılan uygulamalarda durumlarından şüphelenilen 2 araç durdurularak arama yapıldı.

Yapılan aramada 3 bin 600 paket kaçak sigar ile 6 adet elektronik sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli 2 kişi gözaltına alında gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS

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Kaçak Sigara, Tragger, Polis, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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