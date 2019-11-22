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Kars'ta kaçak sigara operasyonu

6 saat önce

Kars'ta iki iş yerinde 85 paket bandrolsüz kaçak sigara yakalayan jandarma ekipleri, işletmecilere 1190 lira idari para cezası kesti.

Kars'ta kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Kars'ta iki iş yerinde 85 paket bandrolsüz kaçak sigara yakalayan jandarma ekipleri, işletmecilere 1190 lira idari para cezası kesti.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyünde bulunan market ve bakkallarda uygulama yapıldı.

İki iş yerinde 85 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçiren ekipler, işletmecilere 1190 lira idari para cezası uyguladı.

Jandarma, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:24 Kaynak: AA
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