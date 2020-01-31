Kars'ta kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Kars'ta kaçak sigara operasyonu
6 saat önce
Kars'ta yolcu otobüsünde 30 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:30 Kaynak: AA
Kars'ta yolcu otobüsünde 30 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyünde şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste yapılan aramada 30 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi.
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