Kars'ta kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Kars'ta kaçak sigara operasyonu

6 saat önce

Kars'ta yolcu otobüsünde 30 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi.

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Kars'ta yolcu otobüsünde 30 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyünde şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada 30 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi.

Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:30 Kaynak: AA
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