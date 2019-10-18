Kars'ta kaçakçılık operasyonu

Kars'ta, 2 ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda, 99 kilogram kaçak tütün ile çok sayıda makaron ele geçirildiği bildirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ya da sahte bandrollü tütün ve makaron satışlarının önlenebilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor.

Polisler, bu kapsamda kaçak tütün ve makaron satışı yapıldığını tespiti edilen Faikbey ve Kazımpaşa caddelerindeki 2 iş yerine eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda, 99 kilogram kıyılmış kaçak tütün ile çok sayıda boş ya da içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.



Olaya ilişkin iş yeri sahipleri olan H.Y ve U.Y hakkında adli işlem başlatıldı.