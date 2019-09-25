Kars'ta kaçakçılıkla mücadele

Kars'ın Kağızman ilçesinde faturasız 85 kol saati ile 280 cüzdan ele geçirildi.

İlçeye bağlı Akçay köyü mevkisinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durduruldu.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada bir yolcunun valizinde faturasız ve irsaliyesiz 80 kol saati ile 280 cüzdan ele geçirildi.