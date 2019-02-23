Son Dakika Haberleri: Kars'ta Kaçakçılıkla Mücadele Çalışmaları

Kars'ta Kaçakçılıkla Mücadele Çalışmaları

5 dakika önce

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 194 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirdi.

Kars'ta Kaçakçılıkla Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 194 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi ve tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'dan Kars'a giden yolcu otobüsüyle kaçak ve sahte içki getirdiği tespit edilen Azerbaycan uyruklu iki kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin çantalarında arama yapan polis, 194 şişe kaçak ve sahte içki ile 44 sahte bandrol buldu.

Şüpheliler gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:05 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel
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