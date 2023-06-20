Kars'ta kadın kıyafeti giyen sırt çantalı şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta kadın kıyafeti giyen sırt çantalı şüpheli yakalandı

20.06.2023 16:52

Kars'ta kadın kıyafeti giyerek sırt çantasıyla dolaşan ve halkı tedirgin eden şüphelinin D.E.Ş. (17) olduğu ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olduğu ve bir bilgisayar oyunundan etkilendiği düşüncesiyle kadın kıyafeti giydiği belirlenen şüpheli, akrabalarının yanına tatile geldiği sırada polis tarafından yakalandı ve tedavi için hastaneye yatırıldı.

Kars'ta polisin aradığı kadın kıyafetiyle dolaşan sırt çantalı erkeğin 17 yaşındaki D.E.Ş olduğu ortaya çıktı. Bir yakınıyla polis merkezine giden D.E.Ş.'nin psikolojik sorunları olduğu ve oynadığı bir bilgisayar oyunundan etkilenerek takip edildiği düşüncesiyle kadın kıyafeti giydiği öğrenildi.

POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Kars merkez Halitpaşa Mahallesi'nde perşembe günü saat 06.30 sıralarında vatandaşlar, kadın kıyafeti giymiş, sırt çantasıyla dolaşan erkeği fark edip, fotoğrafını çekerek polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisi gören şüpheli, sırt çantası ve eşyalarını bırakarak kaçtı. 4 bin 500 nüfuslu mahallede bir gün sonra sabah saatlerinde aynı kişi, bir kez daha ortaya çıktı. Tanrıverdi Caddesi ile Anıl Sokak'ta görülen şüpheliyi yakalamak için polis alarma geçti. Bölgeye gelen ekipler, cadde ve sokaklarda arama yaptı. Mahalledeki metruk binalar dahil, inşaat alanlarını didik didik arayan polis, şüpheliye ulaşamadı.

Kars'ta kadın kıyafetiyle dolaşan şüpheli psikolojik sorunları olan genç çıktı

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayanları tedirgin eden olayın basına yansımasının ardından şüphelinin Bayrampaşa Mahallesi'nde oturduğu yakınıyla birlikte polis merkezine geldiği öğrenildi. D.E.Ş'nin akrabalarının yanına tatile geldiği ve psikolojik sorunları bulunduğu tespit edildi.

Kars''ta kadın kıyafetiyle dolaşan şüpheli psikolojik sorunları olan genç çıktı

BİLGİSAYAR OYUNUNDAN ETKİLENMİŞ

D.E.Ş.'nin oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenip takip edildiğini düşündüğü için kadın kıyafetleriyle dolaştığı belirlendi. D.E.Ş.'nin tedavi için Harakani Devlet Hastanesi'ne yatırıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA
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Devlet Hastanesi, Kars, Güncel, Son Dakika

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