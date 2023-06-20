Kars'ta kadın kıyafeti giyerek dolaşan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta kadın kıyafeti giyerek dolaşan şüpheli yakalandı

Kars'ta kadın kıyafeti giyerek dolaşan şüpheli yakalandı

20.06.2023 15:38

Kars'ta kadın kıyafeti giyerek dolaşan D.E.Ş. isimli şüpheli, kendisini tanıyan ailenin ihbarı üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin psikolojik sorunları olduğu ve çöpten bulduğu kadın kıyafetlerini giydiği ortaya çıktı. Olayın ardından tedavisi için gerekli çalışmalar başlatıldı.

Kars'ta kadın kıyafeti giyerek dolaşan ve vatandaşlarda tedirginlik yaratan D.E.Ş., kendisini tanıyan ailenin ihbarı üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin psikolojik sorunları olduğu ve oynadığı oyundan etkilenerek takip edildiğini düşünmesi üzerine çöpten bulduğu kadın kıyafetini giydiği ortaya çıktı.

BAŞKA BİR ŞEHİRDEN GELMİŞ

Halitpaşa Mahallesi'nde tedirginlik oluşturan olayın ardından konunun basına da yansıması üzerine erkek şüpheliyi tanıyan aile bireyleri durumu polise bildirdi. Evinde yakalanan şüpheli D.E.Ş. (17) isimli şahsın il dışından akrabalarının yanına tatile geldiği öğrenildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Oynadığı oyundan etkilenen ve takip edildiğini düşünen şahsın çöpten bulmuş olduğu kadın kıyafetlerini giydiği ve psikolojik rahatsızlığının bulunduğu tespit edilirken, tedavisi için gerekli çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta kadın kıyafeti giyerek dolaşan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta kadın kıyafeti giyerek dolaşan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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