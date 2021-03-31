Kars'ta Kadın Koordinasyon Kurul toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hiçbir şeyin, hiçbir engelin kadına yönelik şiddetle mücadelede kendilerini alıkoymayacağını belirtti.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyonu İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığı'nda Gazi Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Vali Öksüz, "Kadına yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesi, bu konudaki çalışmaları koordine etmek, eğitim faaliyetleri ile ilgili farkındalık sağlayabilmek ve bu olay vukuu bulduğu andan itibaren de bu mücadeleyi en etkin biçimde yürütebilmek. Tüm kurum ve kuruluşlarımız bu konuda tabi bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmaları gerekiyor. Aksi takdirde alacağımız sonuçlar, etkililiğini ve verimliliğini azaltır. Onun için gerek idari birimler gerek adli makamlarımız, Cumhuriyet Başsavcılığımız, Aile Mahkemelerimiz, hepsi bu işin içinde bu mücadeleyi yürütüyor" dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda oluşturulan birimlerin ve adli makamların profesyonelleştiğini ve uzmanlaştığını Vali Öksüz, "Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bizim 6284 sayılı kanunumuz, bakanlıklar arasında imzalanan işbirliği protokolü, eylem planı ve bizim Valilik olarak yayınladığımız genelgemiz var, hepsinin amacı sonuçta kadın yönelik şiddetle mücadelede koordinasyonu ve verimliliği sağlamak. Tabi bu dönemde eğitim çalışmalarına ilgili kurumlarımız devam etti ama sadece eğitim çalışmalarıyla bunu yapmamız mümkün değil. Gerekli her türlü tedbiri almak mükellefiyetinde olduğumuz için kolluk birimlerimizde kadına yönelik şiddet ile ilgili özel birimler oluşturuldu. Bu birimlerimiz gittikçe profesyonelleşiyor, uzmanlaşıyor bu konuda ve bu mücadeleyi inanıyorum ki daha kapsamlı daha örgütlü bir şekilde yürütecekler. Ayrıca benim gözlemim; adli makamlarımız da bu konuda artık uzmanlaşmayı sağladı" diye konuştu.

Öksüz, "Şunu ifade etmek isterim ki hiçbir şey, hiçbir engel bizi kadına yönelik şiddetle mücadeleden alıkoymamalı. Bizim iç mevzuatımızda olan kanunlar, mevzuat metinleri, işbirliği protokolleri, genelgeler yani tüm mevzuat metinleri bize zaten kadına yönelik şiddetle mücadelede gerekli gücü, yasal gücü, teknik gücü ve idari gücü vermektedir. Bir eksiğimiz yok elbette, biz bu mücadelemizi bundan sonra da en üst seviyede vermeye devam edeceğiz. KADES uygulamasının yanında, kadına yönelik şiddette elektronik takip sistemi devreye girdi, basında "elektronik kelepçe uygulaması" diye de tabir edilen sistemle birlikte artık mücadeleyi teknolojik imkanlardan da yararlanarak daha etkin bir şekilde sürdürme imkanına sahip olduk. Kadınlarımız bizim toplumumuzun en değerli varlıklarıdır. Kültürümüzün, inancımızın kıymet verdiği, baş tacı ettiği en değerli varlıklardır. Onların en ufak bir zarar görmesi, fiziksel veya psikolojik yönden şiddete maruz kalması hepimizi üzüyor, dolayısıyla biz de bu tür şiddet hareketlerinin olmaması için gerekli önlemleri hep birlikte almaya devam ediyoruz. KADES uygulamasına 2020 yılında toplam 76 başvuru, 2021 yılının 3 aylık toplamında ise 56 başvuru var. Bu önemli bir artış, demek ki kadınlarımız, vatandaşlarımız arasında bu uygulama gün geçtikçe daha tanınır hale geliyor. Kars Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren ŞÖNİM tarafından mağdur olan kadınlarımıza hizmet veriyoruz. 2020 yılında 1190 mağdura, 2021 yılının 3 aylık toplamında ise 211 mağdura ŞÖNİM tarafından hizmet verildi" şeklinde konuştu.

Vali Öksüz'ün açıklamalarının ardından toplantı sunumlarla devam etti. Toplantı karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARS