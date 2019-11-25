Kars'ta kadına şiddete dikkat çekildi

Kars'ta bir araya gelen kadınlar, kadına şiddete dikkat çekmek için kırmızı karanfil ve broşür dağıttı.



Kars Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Faikbey Caddesi üzerinde stant açıldı. Kadına şiddete dikkat çekilmek için açılan stantta vatandaşlar görevlilerce bilgilendirildi. Kadınlara kırmızı karanfil verilirken, kurulan panoya kadınlar ve erkekler ellerini turuncu boya ile kaplayarak el izlerini bıraktı.



Programa katılan Vali Yardımcısı Mehmet Zahit Doğu, burada yaptığı açıklamada, "Kadın naziktir, narindir. Dinimizde de Allah Cella Celalühü, kadınların ve çocukların bize emanet olunduğunu erkeklere ifade etmiştir. Dolayısıyla hem dinimizin değerleri hem de toplumumuzun milletçe biz yıllara sali, asırlara mal olmuş bir medeniyetiz. Kadın hep baş tacıdır. Zaten savunmasız insanların, masumlarım, mazlumların her zaman milletimiz hamiliğini yapmıştır. Bunu yaparken de önce kendi obasından, kendi otağından, kendi yuvasından başlayarak yapmıştır. Çok güzel bir ifade vardır; kendi muhtacı himmet de gayri kime himmet ede. Yuvasında, eşine, çocuğuna hürmetkar olmayan, onları baş tacı etmeyenin zaten çevresine, çevresinden başlayın ülkesine, ülkesinden başlayıp dünyaya bir faydası olmaz" dedi.



Doğu, "Belki haberlere yansıyan boyutuyla daha çok yol almamız gerektiği inancındayız. Arzu etmediğimiz, toplumumuza yakışmayan kimi olumsuz tablolarla karşı karşıya kalıyoruz ama her gün toplumsal bilincimizin artmasına, farkındalığın artmasına yönelik çok şükür ki bu ülkede güzel insanlar çok daha fazlalar. İnşallah el birliğiyle küçücük yavrularımızdan başlayarak, biz kendini bilen insanların hane hane, birey birey, ferden ferden mücadelesiyle kadınımıza, çocuğumuza, insanımıza topyekün halde milli ve manevi değerlerimiz noktasında verilmesi gereken değerlerin hepsini vererek tekrar arzu edilen ferah, müreffeh bir toplum olma yolunda ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş medeniyet seviyesine erme noktasında ki medeniyeti sadece bir ekonomik zenginlik, bir teknolojik gelişmişlik olarak algılamayalım lütfen. Önce insan olmamız, ahlaki erdemlere sahip olmamız gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle inşallah burada ŞÖNİM merkezimiz marifetiyle bir farkındalık etkinliği düzenliyoruz. Umarım bu etkinlik hayırlara vesile olur, kadınımız özelinde bütün şiddetlerin son bulması dileğiyle" diye konuştu.



Öte yandan Kars Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce 'Kadına Şiddet'e dikkat çekilmek için açılan stanta Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı'nda görevli personellerde destek verdi. - KARS