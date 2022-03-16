Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla düzenlenen çalıştay başladı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun uygulamalarının iyileştirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştay başladı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelde, "Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Arttırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması" projesi kapsamında Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi ortaklığında gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Kars Valisi Türker Öksüz, bir toplumun uygarlık yolunda gösterdiği gelişmenin kadını toplum içinde konumlandırdığı yer, ona duyduğu saygı ve verdiği değerle ölçüldüğünü söyledi.

Öksüz, Türk kadınına verilen hakların Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından olduğunu belirterek, "Eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi her alanda büyük başarılar ortaya koyan kadınlarımız, annelik gibi manevi rolünün yanında, bugün toplum içerisinde söz sahibi olmanın da haklı onurunu yaşamaktadır." dedi.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair 6284 sayılı kanunun Kars'ta titizlikle uygulanmakta olduğunu anlatan Öksüz, "Kadınlarımız için bir yandan koruyucu önlemler alınırken, bir yandan da barınma, iş, hukuki destek, sağlık, psiko-sosyal faaliyetler, kreş destekleri ve rehberlik ile danışmanlık hizmetleri konularında tüm desteklerimizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

"Hakim savcı eğitimi, adaletin, yargının kaderini değiştirecek derecede öneme haizdir"

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de Türkiye Adalet Akademisinin aday eğitimleri, hakim ve savcı eğitimleri, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet konularında düzenlenen hizmet içi eğitimler ile yabancı ülke hakim ve savcılarına yönelik yurt dışı eğitimler olmak üzere dört alanda eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü devlet ve adalet gelenekleri üzerinde yükseldiğini belirterek, "Hedefimiz, hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmektir. Hakim savcı eğitimi, adaletin, yargının kaderini değiştirecek derecede öneme haizdir. Bu yüzden adaylıkla başlayan kesintisiz ve sürdürülebilir nitelikli eğitim felsefesine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

"Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Arttırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması" projesinin Avrupa Konseyi işbirliğinde başlatıldığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Aile içi ve kadına yönelik şiddet, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biridir. Şiddetle mücadele edilebilmesi için çok yönlü bir bakış açısı ve kurumlar arası etkin işbirliği gerekmektedir. Şiddetle mücadele edilmesine yönelik kapsamlı bir bakış açısı geliştirilmeden ve tüm kurumların kendi üzerlerine düşen sorumlulukları etkin bir şekilde ve elbirliğiyle yerine getirilmeleri sağlanmadan, kadına yönelik şiddetle etkin şekilde mücadele edilmesi mümkün değildir."

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün ise Adalet Akademisinin meslek öncesi ve meslek içi seminer ve çalışmalarının yargı mensuplarına her zaman ışık tuttuğunu anlatarak, "Uygulamaya ilişkin sorunlar, yaşanan problemler, bu seminerlerde ele alınarak çözüm önerilerinin somutlaştırılmasına ve uygulamada Yargıtay kararlarına göre de birlik oluşturulmaya çalışılmıştır. " dedi.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse de çalıştaya online katılarak konuşma yaptı.

Çalıştay, 18 Mart'ta sonra erecek.