Son Dakika Haberleri: Kars'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri Verildi

Kars'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri Verildi

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020) kapsamında 81 ilde ortak olarak gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Seminerleri Kars'ta'da gerçekleştirildi.

Kars'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri Verildi, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020) kapsamında 81 ilde ortak olarak gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Seminerleri Kars'ta'da gerçekleştirildi.

Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda verilen seminerde, Kadına Yönelik Şiddetin ülkemizde ve dünyadaki durumundan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Bakanlığın izlemiş olduğu politikalardan ve yapılan uluslararası antlaşmalardan, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin çalışma esasları ile Kadın Konukevi hizmetlerinden bahseden sunuma yer verildi.

Konu ile ilgili eğitim seminerleri tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarda yıl içerisinde gerçekleştirilmeye devam edilecek. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:06 Kaynak: İHA

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Kars, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pet Şişeleri Getirene Bez Çanta Hediye Bakan'dan Çiftçilere Enerji Müjdesi: Tarımsal Faaliyetler Tarifesi, Bir Aya Kadar Başlayacak

Eski Bakan Fikret Ünlü'yü Son Yolculuğuna 5 Bin Kişi Uğurladı Bakan Selçuk: EYT Gündemimizde Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:39:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]