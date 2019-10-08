Kars'ta kafasına kamyon kasası kapağı çarpan kişi öldü
38 dakika önce
Kars'ta yük boşaltırken kamyonun kasasının kapağı kafasına çarpan kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:56 Kaynak: AA
Kars'ta yük boşaltırken kamyonun kasasının kapağı kafasına çarpan kişi öldü.
Kentteki çimento fabrikasında kamyondan yük boşaltırken kafasına kamyon kasasının kapağı çarpan A.A. ağır yaralandı.
Çağrılan ambulans ile Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan A.A. buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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