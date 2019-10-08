Son Dakika Haberleri: Kars'ta kafasına kamyon kasası kapağı çarpan kişi öldü
Son Dakika Güncel Kars'ta kafasına kamyon kasası kapağı çarpan kişi öldü

Kars'ta kafasına kamyon kasası kapağı çarpan kişi öldü

38 dakika önce

Kars'ta yük boşaltırken kamyonun kasasının kapağı kafasına çarpan kişi öldü.

Kars'ta kafasına kamyon kasası kapağı çarpan kişi öldü, System.String[]

Kars'ta yük boşaltırken kamyonun kasasının kapağı kafasına çarpan kişi öldü.

Kentteki çimento fabrikasında kamyondan yük boşaltırken kafasına kamyon kasasının kapağı çarpan A.A. ağır yaralandı.

Çağrılan ambulans ile Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan A.A. buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:56 Kaynak: AA
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