Kars'ta kalan göçmen kuşlar doğayı renklendiriyor - Son Dakika

Kars'ta kalan göçmen kuşlar doğayı renklendiriyor

01.11.2020 13:17
Kars'ta kalan göçmen kuşlar doğayı renklendiriyor, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam Ormanları ile sulak alanlar, soğuk havaya rağmen zengin florasıyla yaban hayvanlarına barınma imkanı sunuyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam Ormanları ile sulak alanlar, soğuk havaya rağmen zengin florasıyla yaban hayvanlarına barınma imkanı sunuyor.

İlçede 2 bin 150 ile 2 bin 700 rakımda bulunan ve boz ayı, kurt, tilki, domuz, tavşan, sincap gibi birçok yaban hayvanının barındığı Sarıçam Ormanları, sulak alanlarda da göçmen yeşil başlı ördek, karabatak, angıt gibi kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü ilçede, bazı kuşlar göç yolunu tutarken bölgede kalan diğer kuşlar yiyecek ararken görüntülendi.

Sulak alanlarda beslenen kuşlar doğayı renklendirirken, böcekçi kuş olarak bilinen sığırcıklar ise elektrik direklerinde güzel görüntüler oluşturdu.

Sarıkamış, Sarıçam, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta kalan göçmen kuşlar doğayı renklendiriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul'da ebediyete uğurlanıyor 9 yıl önce kendisine gönderilen battaniyeyi İzmir'e gönderen Vanlı depremzede duygulandırdı Azerbaycan'ın yardım ettiği 85 yaşındaki Ermeni kadına Ermenistan işkence yaptı Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni istihbaratçılar etkisiz hale getirdi
Fatih Terim'e sinirlenen Diagne, kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti Fatih Terim'e sinirlenen Diagne, kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti         
13:04
4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı 4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı         
11:58
Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü         
10:57
Enkaz çalışmalarında felaketin eşiğinden dönüldü! 3 personel göçük oluşan beton bloktan düştü Enkaz çalışmalarında felaketin eşiğinden dönüldü! 3 personel göçük oluşan beton bloktan düştü         
10:47
Trans bireyli hırsızlık çetesi köpeği bavula koyup çaldı! Sahibi, köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu Trans bireyli hırsızlık çetesi köpeği bavula koyup çaldı! Sahibi, köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu         
09:42
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti         
08:12
Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş         
23:47
Galatasaray'da Ankaragücü maçında Marcao ve Saracchi sakatlandı Galatasaray'da Ankaragücü maçında Marcao ve Saracchi sakatlandı         
21:05
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi         
18:26
Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu         
15:33
Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim         
15:04
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay         
14:48
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi         
09:34
Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 13:28:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta kalan göçmen kuşlar doğayı renklendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei