Kars'ta kaldırım işgalleri son buluyor - Son Dakika

Kars'ta yıllardan beri kangren haline gelmiş kaldırım işgallerine son buluyor.

Kentte özelikle yaya vatandaşların sık sık gündeme getirdiği, 'kaldırımları kullanamıyoruz' şikayetlerini değerlendiren belediye, cadde ve sokaklardaki belediye hoparlörlerinden anonslar yaptırarak esnafı kaldırım işgalleri konusunda uyarıyor.

Yapılan uyarıları dikkate almayan esnafa çeşitli yaptırımların uygulanacağı bildirilirken, Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de esnafı dolaşarak mağdur olmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Belediye Başkanlığı'nda yapılan yazılı açıklamada, "Biz belediyenin yaptırım mercii değil. Çözüm yeri olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle zabıtayı gönderip ceza uygulayarak esnafımızı da sıkıntıya sokmak istemiyoruz" denildi.

"Kaldırımlar yayalarındır"

Kaldırımların yayalara ait olduğunun belirtildiği açıklamada, "Ancak kaldırım tamamen yayaların hakkıdır. Annelerimizin, bacılarımızın, yaşlılarımızın, çocuklarımızın hakkıdır. Kaldırım işgali

Büyük bir hak ihlalidir. Bizler Kars esnafımızın hakka girmesini istemiyoruz. İşgalleri esnafımızın her hangi bir uyarı olmadan kaldırmasını istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Ruhsatları iptal edilecek"

Belediye Başkanlığı'nca yapılan bütün uyarılara rağmen kaldırım işgallerine devam eden esnafın ruhsatlarının iptal edileceğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5326 kabahatler kanunun ilgili maddesine riayet etmeyen vatandaşlarımızın 3 kez üst üste kesilecek idari para cezas onucu işyeri kapatılmasına ve kapatıldıktan sonra aynı davranışları devam eden esnafların ruhsat iptaline gidileceği ilanen tebliğ olunur." - KARS