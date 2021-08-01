Kars'ta kaldırımlar tazyikli suyla yıkanıyor - Son Dakika

İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yapılan kaldırım yıkama çalışmalarının bütün cadde ve sokaklarda devam edeceği öğrenildi.

Kars Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kentte kaldırımları yıkıyor. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz 'ün talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalarda kaldırımlar tek tek yıkanırken, kaldırımlardan çıkan atıklar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince süpürülerek kaldırılıyor.

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