Kars'ta kamu kurumları dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta kamu kurumları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Kars'ta kamu kurumları dezenfekte ediliyor

7 saat önce

Kars'ta kamu kurum ve kuruluşları Coronavirüs salgını tedbiri kapsamında dezenfekte ediliyor.

Kars'ta kamu kurumları dezenfekte ediliyor, System.String[]

Kars'ta kamu kurum ve kuruluşları Coronavirüs salgını tedbiri kapsamında dezenfekte ediliyor.


Kars Valisi Türker Öksüz'ün talimatıyla Coronavirüs salgını tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlara sağlıklı bir ortamda hizmet verebilmesi için başta valilik olmak üzere kamu kurumları dezenfekte ediliyor. Kamu personeli ve vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları ve toplantıları yapılıyor.


Vatandaşlara bilgilendirici afişler asılırken, vatandaşlara da el broşürleri dağıtılıyor. Kars genelinde yetkililer tarafından denetimler de yapılıyor. - KARS

Muammer Türker, Koronavirüs, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:02 Kaynak: İHA

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