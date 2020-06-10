Kars'ta kamyon köprüden uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Kars-Ardahan karayolunda otogar yakınlarında meydana geldi. Iğdır 'dan Ardahan'daki yaylaya hayvan taşıyan Şevket Bedir yönetimindeki 76 AG 538 plakalı kamyon, Kars Otogarı yakınlarında kontrolden çıktı. Bedir'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, demir korkulukları kırarak yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden uçtu. Ters dönen araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye görevlilerinin çalışması sonucu sürücü Şevket Bedir, bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

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