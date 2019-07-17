Son Dakika Haberleri: Kars'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Kars'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Kars'ta, kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kars'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]
Kars'ta, kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Abdülkadir Adıgüzel idaresindeki 04 D 4116 plakalı kamyonet, kent girişindeki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kavşağında, İran uyruklu Zeyinal Kazemzade'nin kullandığı 62 B 35310 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada, kamyonet içinde sıkışan yaralıların olduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Adıgüzel'in, hayatını kaybettiği belirlendi.
Aynı araçta yaralanan Ozan Bezer, Savaş Çiçek, İnan Koçak ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.
Adıgüzel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis, tır sürücüsü Kazemzade'yi gözaltına aldı.
Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:42 Kaynak: AA
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