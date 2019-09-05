Son Dakika Haberleri: Kars'ta kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı
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Kars'ta kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı

4 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kars'ta kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Meryem İncesu idaresindeki 36 KE 741 plakalı kamyonet, Kağızman- Kümbet kara yolunda şarampole devrildi.

Kazada, sürücünün yanı sıra araçtaki Erdal ve Betül Atış yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kağızman, Kümbet, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:34 Kaynak: AA
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