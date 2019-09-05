Kars'ta kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı
4 saat önce
Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:34 Kaynak: AA
Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Meryem İncesu idaresindeki 36 KE 741 plakalı kamyonet, Kağızman- Kümbet kara yolunda şarampole devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra araçtaki Erdal ve Betül Atış yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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