Kars'ta kamyonetle çarpışan motosikletli öldü
33 dakika önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kars Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:15 Kaynak: AA
'ın Sarıkamış
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Mazlum Salkın idaresindeki 36 SD 191 plakalı motosiklet Cumhuriyet Caddesi
'nde bulunan Kazım Karabekir
Sağlık Lisesi önünde Emre Çolak
'ın kullandığı 36 SB 103 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Salkın, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Salkın'ın cenazesi otopsi için hastanenin morguna konuldu.
İki otomobil, otobüs durağına daldı: 8 yaralı Kars'ta baraj gölünün 5 metre çekilmesiyle cami ve okul, yeniden gün yüzüne çıktı Son dakika! Ceylanpınar'a roketli saldırı! Çok sayıda yaralı var Nijerya'da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendi