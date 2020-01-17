Kars'ta kamyonların depoları dondu - Son Dakika
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Kars'ta kamyonların depoları dondu

6 saat önce

Sarıkamış'tan genel görüntü Buz sarkıtlarından detay Soğuk dolayısıyla battaniye ile örtülen araçlar Donan kamyon Kamyonun deposunun altında ateş yakılması Kamyon sürücüsü Necati Alp ile röportaj Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıkamış'tan genel görüntü

Buz sarkıtlarından detay

Soğuk dolayısıyla battaniye ile örtülen araçlar

Donan kamyon

Kamyonun deposunun altında ateş yakılması

Kamyon sürücüsü Necati Alp ile röportaj Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Dondurucu soğukların yaşandığı kentte, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı, battaniye ve branda ile örttü.

Kentte binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaç ve bitkiler de kırağı tuttu.

Kamyon sürücüleri, altında ateş yakarak donan akaryakıt depolarını ısıtmaya çalıştı.

Kamyon sürücüsü Necati Alp, AA muhabirine, bölgede son günlerde dondurucu soğukların etkili olduğunu söyledi.

Alp, soğuklarda kamyonları çalıştırmanın çok meşakkatli olduğunu belirterek, "Sabahları kalkıyoruz, arabalarımız donmuş, çalıştıramıyoruz. Bu kamyoncuların çilesidir, çaresiz kalıyoruz. Ateş yakmadan da araba çalıştıramıyoruz. Mazotu, filtreleri, karteri ısıtıyoruz." diye konuştu.

Kars'ta kamyonların depoları dondu

Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:48 Kaynak: AA
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