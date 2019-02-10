Son Dakika Haberleri: Kars'ta Kanala Düşen Bir Kişi Yaralandı

Kars'ta Kanala Düşen Bir Kişi Yaralandı

1 saat önce

Kars'ta evine giderken köprüden boş kanala düşen bir kişi yaralandı.

Kars'ta Kanala Düşen Bir Kişi Yaralandı, System.String[]
Kars'ta evine giderken köprüden boş kanala düşen bir kişi yaralandı.

Halit Paşa Mahallesi ikamet eden C.A. evine giderken ayağı kayması sonucu dengesini kaybederek kanala düştü. Boş kanala düşen C.A. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine geşen itfaiye ekipleri möerdiven yardımıyla C.A.'yı düştüğü kanaldan çıkarılarak ambulansa taşıdı.

Ambulansa alınan C.A. Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tevai edilen C.A. tedavisinin ardından taburcu edildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:59 Kaynak: İHA

Kars, 3. Sayfa
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