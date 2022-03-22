Kars'ta kapısı kardan kapanan evde mahsur kalan aile kurtarıldı - Son Dakika
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Kars'ta kapısı kardan kapanan evde mahsur kalan aile kurtarıldı

22.03.2022 12:54
Kars'ta kapısı kardan kapanan evde mahsur kalan aile kurtarıldı

Kars'ta evlerinin kapısı kardan kapandığı için mahsur kalan anne ile 3 çocuğunu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Kars'ta evlerinin kapısı kardan kapandığı için mahsur kalan anne ile 3 çocuğunu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, yaşamı zorlaştırıyor.

Tekneli köyünde yaşayan Fatma Aras'ın evinin kapısı, tipi nedeniyle karla doldu. Biri engelli, 3 çocuğuyla evinde mahsur kalan Aras, ekiplerden yardım istedi.

Köy yolunun kapalı olması nedeniyle bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

İl Özel İdaresinin yolu açmasıyla köye giden AFAD ekipleri, küreklerle evin önünü kardan temizleyerek aileye ulaştı.

Görevliler, kar altındaki yakacaklarını da eve taşıdıkları aileye gıda yardımı yaptı.

Öte yandan kent genelinde farklı yerlerde kar ve tipide mahsur kalan 50 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Engelli, AFAD, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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