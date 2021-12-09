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Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler - Son Dakika

Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler

09.12.2021 02:40

Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler Gençler kartopu oynadı, naylon poşetlerle kaydı Kars'ta lapa lapa yağan kar, vatandaşları sokaklara döktü.

Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler

Gençler kartopu oynadı, naylon poşetlerle kaydı

KARS - Kars'ta lapa lapa yağan kar, vatandaşları sokaklara döktü. Kar yağışı altında gençler gönüllerince kar topu oynadı, naylon poşetlerin üstüne oturarak kaydı.

Hava sıcaklığının kar yağışıyla birlikte 1 dereceyi gördüğü Kars'ta vatandaşlar sokaklara akın etti. Haydar Aliyev Caddesi'nde bir araya gelen gençler kardan adam yaparak eğlendi. Sevdikleriyle kar topu oynayan vatandaşlara çocuklar da eşlik etti. Kar yağışına aldırış etmeden saatlerce kar topu oynayan gençler renkli görüntüler ortaya çıkardı. Gençlerin kar savaşı kameralara yansıdı.

Çok güzel kar yağdığını ifade eden vatandaşlar, "Çok güzeldi, hava o kadar güzel ki kar lapa lapa yağıyor. Çok eğlendik" dedi.

Öte yandan kent genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sonrasında belediye ekipleri caddelere kum dökerken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler
Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler
Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler
Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler
Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler
Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler
Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler
Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler
Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler
Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler
Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler
Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler
Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler
Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler
Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler
Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler

Kars, kar, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler - Son Dakika
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