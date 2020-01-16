Kars'ta kar nedeniyle mahsur kalan aileyi JAK timleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta kar nedeniyle mahsur kalan aileyi JAK timleri kurtardı - Son Dakika

Kars'ta kar nedeniyle mahsur kalan aileyi JAK timleri kurtardı

5 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan aileyi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri kurtardı.

Kars'ta kar nedeniyle mahsur kalan aileyi JAK timleri kurtardı, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan aileyi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri kurtardı.

İlçeye bağlı Kızılçubuk köyü yakınlarında etkili olan kar nedeniyle bir aile otomobilleriyle mahsur kaldı.

Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı JAK timleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan 2 saatlik çalışma sonucu 4 kişilik aile kurtarıldı.

Aile daha sonra kendilerini kurtaran ve ilçe merkezine getiren JAK timleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarıkamış, Jandarma, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi
Cübbeli Ahmet'ten Mustafa Kemal Atatürk yorumu: Onu yıpratmak, uğraşmak, İslamiyet'in razı geldiği bir şey olamaz Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2020 00:59:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta kar nedeniyle mahsur kalan aileyi JAK timleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]