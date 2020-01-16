Kars'ta kar nedeniyle mahsur kalan aileyi JAK timleri kurtardı - Son Dakika

Aile daha sonra kendilerini kurtaran ve ilçe merkezine getiren JAK timleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Jandarma ekiplerince yapılan 2 saatlik çalışma sonucu 4 kişilik aile kurtarıldı.

Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı JAK timleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Kızılçubuk köyü yakınlarında etkili olan kar nedeniyle bir aile otomobilleriyle mahsur kaldı.

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